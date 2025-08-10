"จิราพร" ร่วมยินดีครบรอบ 133 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลไกสำคัญพัฒนาชุมชน

น.ส. จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมงานครบรอบ 133 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พนมไพร ประจำปี 2568 เพื่อแสดงความยินดี และให้กำลังใจ พร้อมชื่นชมบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น
น.ส.จิราพร กล่าวว่า ชื่นชมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ที่เป็นตัวแทนฝ่ายปกครองทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลพี่น้องประชาชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ตามมาตรการ Seal Stop Safe ที่จะป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาเชิงรุก ที่รัฐบาลนำมาใช้ในการปราบปรามยาเสพติด
