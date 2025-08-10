ตร.ร่วมฝ่ายปกครองบุกตรวจร้านอาหารกึ่งผับในนครพนม พบ นทท.มีสารเสพติด 2 ราย

เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง ผบก.ภ.จว.นครพนม และ นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอเมืองนครพนม ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม เพื่อจัดระเบียบสังคมและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการได้เข้าตรวจสอบที่ร้าน พบนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 300 คน เจ้าหน้าที่จึงขอให้หยุดการแสดงและปิดประตูทุกด้านเพื่อทำการตรวจปัสสาวะของพนักงานและนักท่องเที่ยวทั้งหมด
จากผลการตรวจสอบ พบผู้ใช้บริการ 2 ราย คือ นายพีรพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี และ นายนิทัศน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี มีสารเสพติดในร่างกาย และจากการสอบปากคำเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้เสพยาบ้ามาจากบ้านก่อนจะเข้ามาใช้บริการในร้าน โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้พบการพกพาอาวุธแต่อย่างใด
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครพนม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูต่อไป
