ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมบัญชีกลางเปิดลงทะเบียนฯ รับบำเหน็จบำนาญผ่านไลน์ ไม่จริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กรมบัญชีกลางเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Digital Pension สำหรับข้าราชการเกษียณผ่านบัญชีไลน์ ขอรับบำเหน็จบำนาญนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ทำการปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Digital Pension จึงไม่มีการให้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น และกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายติดต่อผู้รับบำนาญโดยตรง ขอให้ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ
