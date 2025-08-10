CMAA แถลงโต้ไทย ปฏิเสธวางทุ่นระเบิดใหม่ ยันรักษาอนุสัญญาออตตาวเคร่งครัด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันนี้ (10 ส.ค.) ว่าสำนักงานกัมพูชาว่าด้วยการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือเหยื่อ (ซีเอ็มเอเอ) ออกแถลงการณ์ ปฏิเสธถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศไทย ซึ่งกล่าวหากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ โดยยืนยันการเป็นภาคีที่เคร่งครัดของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือ อนุสัญญาออตตาวา ซึ่งกัมพูชาให้สัตยาบัน เมื่อปี 2542
ขณะเดียวกัน ซีเอ็มเอเอ ยืนยัน ว่ากัมพูชามีผลงานด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา กัมพูชาสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดมากกว่า 1 ล้านลูก และวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามเกือบ 3 ล้านชิ้น ช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมาก และฟื้นฟูพื้นที่ให้แก่ชุมชน
