พศ.สั่งชะลอลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุกวัด หลังพระสังฆาธิการหลายพื้นที่ประท้วงจะลาออก

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา มีมติขอรับทราบข้อมูลของวัดต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุกวัด ซึ่ง พศ.ได้มีการแจ้งถึงแนวปฏิบัติกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ในการดำเนินการดังกล่าวแล้วนั้น ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่า ได้เกิดความไม่สบายใจ กังวลใจ ของพระสังฆาธิการในหลายพื้นที่ เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้พระสังฆาธิการบางรูปพิจารณาจะลาออกจากตำแหน่งด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในบางพื้นที่ก็ทราบถึงข้อกังวลใจของพระสังฆาธิการ จึงได้มีการชะลอการดำเนินการดังกล่าว เพื่อปรับให้เกิดความเหมาะสมแล้ว
นอกจากนี้ พศ.ยังให้ พศจ.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปรับแนวทางการเก็บข้อมูลให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
