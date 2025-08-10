นักวิชาการต่างชาติจับโป๊ะกัมพูชา กวาดล้างสแกมเมอร์ทั่ว ปท.แต่ไม่แตะรายใหญ่

สำนักข่าว Channel News Asia เผยแพร่บทความแสดงความคิดเห็นที่ชี้ถึงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการหลอกลวงข้ามชาติครั้งใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังถูกขนานนามจากนานาชาติ เป็นเมืองหลวงหรือศูนย์กลางอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ของโลกนั้น
ดร.อีวาน ฟรานเชสชินี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ผู้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการหลอกลวงทางไซเบอร์ และหลิง ลี่ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการค้าทาสสมัยใหม่ จากมหาวิทยาลัย Ca' Foscari แห่งเวนิส มองว่า แม้กัมพูชาจะแสดงความจริงจังในการปฏิบัติการกวาดล้างและจับกุมสมาชิกขบวนการสแกมเมอร์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ต่างจากการปราบปรามครั้งก่อนๆ ที่ส่วนใหญ่จำกัดอยู่แค่ในเมืองชายฝั่งสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงที่สำคัญ แต่สิ่งที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด คือรูปแบบการปราบปรามที่ไม่ต่างจากในอดีต โดยมุ่งเน้นไปที่ขบวนการสแกมเมอร์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขณะที่ขบวนการรายใหญ่ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ การยกระดับปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์ทั่วกัมพูชา เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ยอมรับถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมนี้ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล และคณะกรรมการการพนันแห่งชาติ ดำเนินการปราบปราม
