มทภ.2 สั่งเพิ่มความระมัดระวัง หลังพบทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดก่อนถอนกำลัง

จากกรณีกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่แถลงการณ์ เรื่องการประท้วงต่อเหตุการณ์ครั้งที่ 3 ในการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยระบุว่า ตามที่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 กำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 111 รวม 3 นาย ซึ่งทำการลาดตระเวนในดินแดนของไทยในพื้นที่บริเวณรอยต่อโดนเอาว์-กฤษณา จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้ว ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนั้น หลักฐานทุ่นระเบิดที่พบ สอดคล้องกับผลการตรวจสอบการพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกองทัพบกก่อนหน้านี้ ว่าเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่ ดังนั้น การวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่นี้ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และนับเป็นครั้งที่ 3 ที่กองกำลังไทยประสบเหตุการณ์เช่นนี้ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 เดือน จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นั้น
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งเพิ่มความระมัดระวัง หลังพบว่า ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด PMN2 ในพื้นที่ชายแดนช่วงก่อนถอนกำลังออก พร้อมย้ำว่า ถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวา และเตรียมหัวข้อเจรจาในเวที RBC เน้นประเด็นการกู้ทุ่นระเบิด การถอนกำลัง และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งเพิ่มความระมัดระวัง หลังพบว่า ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด PMN2 ในพื้นที่ชายแดนช่วงก่อนถอนกำลังออก พร้อมย้ำว่า ถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวา และเตรียมหัวข้อเจรจาในเวที RBC เน้นประเด็นการกู้ทุ่นระเบิด การถอนกำลัง และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ