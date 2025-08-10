จีนพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์สำเร็จ ปูรากฐานระดับอุตสาหกรรม

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ด้านเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ ( organic solar cells ) ซึ่งช่วยเปิดแนวทางใหม่ในการออกแบบวัสดุสำหรับชั้นรอยต่อ และปูรากฐานสำหรับการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม
งานวิจัยดังกล่าว นำโดยศาสตราจารย์หวงฮุย และรองศาสตราจารย์ไช่อวิ๋นฮ่าว จากมหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ( University of Chinese Academy of Sciences ) และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเนเจอร์ แมตทีเรียล ( Nature Materials )
