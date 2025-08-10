หุ้น M คาด 6 เดือนแรกปี 68 มีกำไรราว 500 ล. ดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อน แต่ต่ำกว่าปี 67

นายธนวิชช์ บุญชูวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) พาย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้น M หรือ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะแจ้งผลประกอบการในเร็ว ๆ นี้ โดยคาดว่า กำไรไตรมาส 2/2568 จะออกมาที่ประมาณ 270-280 ล้านบาท ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QOQ) แต่หากเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) จะยังคงลดลง
ทั้งนี้ 6 เดือนแรกของปี 2568 คาดว่า M จะมีกำไรราว 500 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่าปีก่อนที่มีกำไรครึ่งปีแรก 742 ล้านบาท
