กองทัพเรือยัน "ร.ต.ภัทราวุธ รัตนวงษ์" เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเตรียมอาวุธที่ชายแดน

วันนี้ (10 ส.ค.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความและรูปภาพ ระบุว่ากองทัพเรือสูญเสียวีรบุรุษกล้า เรือตรี ภัทราวุธ รัตนวงษ์ จากอุบัติเหตุการเตรียมอาวุธที่ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น
พล.ร.ต.ปารัช ยืนยันว่า เรือตรี ภัทราวุธ รัตนวงษ์ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นกำลังทหารเรือที่เข้าไปช่วยสนับสนุนกำลังรบทางบก ซึ่งเป็นการปฏิบัติการร่วม โดยก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงระหว่างตรวจสอบความพร้อมของอาวุธ จึงได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ในฐานที่ตั้ง ก่อนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
