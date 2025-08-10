xs
09.43 น. เกิดอุบัติเหตุรถชนกันที่บนต่างระดับรัชวิภา ส่งผลรถติดขัดหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานสภาพจราจรวันนี้ (10 ส.ค.) เวลา 09:43 น. เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน 3 คัน บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า จากแยกประชานุกูล ถึงแยกรัชวิภา ที่บนต่างระดับรัชวิภา ทำให้กีดขวางทุกช่องทาง ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าถึงรถติดขัดหนัก