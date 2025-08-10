xs
xsm
sm
md
lg

09.28 น. เกิดไฟฟ้าลัดวงจรย่านบางนา จนท.ตรวจสอบพบเพียงกลุ่มควัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์วิทยุพระราม199 รายงานว่า เวลา 09.28 น. เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ซอยบางนา-ตราด 48 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา ถึงที่เกิดเหตุ มีเพียงเฉพาะกลุ่มควันที่เกิดเหตุไม่มีแสงเพลิง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทำการระบายควัน