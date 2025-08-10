เงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมา พลิกแข็งค่าอีกครั้ง หลังตลาดคาดเฟดจะลดดอกเบี้ย ก.ย.นี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย และ ธนาคารกสิกรไทย รายงานว่า ค่าเงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมา พลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง ตลาดกลับมามองความเป็นไปได้ที่เฟดอาจลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนนี้
เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์สอดคล้องกับสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากตัวเลขตลาดแรงงาน (การจ้างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงาน) ของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดมาก ซึ่งยิ่งกระตุ้นให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ถึงโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนนี้
ทั้งนี้ เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแข็งค่าในช่วงต่อมา และแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 32.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ หลังเงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากข้อมูล ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ที่มีสัญญาณอ่อนแอ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของภาษีของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และประเด็นระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และเฟด
เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์สอดคล้องกับสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากตัวเลขตลาดแรงงาน (การจ้างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงาน) ของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดมาก ซึ่งยิ่งกระตุ้นให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ถึงโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนนี้
ทั้งนี้ เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแข็งค่าในช่วงต่อมา และแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 32.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ หลังเงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากข้อมูล ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ที่มีสัญญาณอ่อนแอ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของภาษีของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และประเด็นระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และเฟด