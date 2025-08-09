ข่าวจริง! กกพ.มีมติลดค่าไฟฟ้างวด ก.ย.-ธ.ค.68 เหลือ 3.94 บ./หน่วย

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน (กกพ.) มีมติปรับลดค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2568 เหลือ 3.94 บาทต่อหน่วยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีมติปรับลดค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2568 เหลือ 3.94 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่า Ft (ค่าไฟฟ้าผันแปร) ที่เรียกเก็บในงวดนี้ ลดลง 4 สตางค์ จากเดิม 19.72 สตางค์/หน่วย เหลือ 15.72 สตางค์/หน่วย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่รอบบิลเดือน กันยายน 2568 เป็นต้นไป
