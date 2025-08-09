กรมควบคุมโรคเผยปี 68 โรคชิคุนกุนยา ระบาดสูงในรอบ 5 ปี เหนือ-อีสานพบมากสุด

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า ระบุถึงการรายงานโรคชิคุนกุนยา มีการระบาดหนักใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ บึงกาฬ เลย หนองคาย และลำพูน ช่วงหน้าฝน ซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษนั้น
พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) ว่า ปี 2568 พบผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว มากกว่าปี 2567 และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา โดยโรคแพร่กระจายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย เลย และอุดรธานี รวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแพร่ ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และตราด และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากภาพรวมแล้ว ในช่วงนี้พบมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงพบได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับอาการเบื้องต้นของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย คล้ายกับโรคไข้เลือดออก เช่น มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย และปวดศีรษะ แต่อาการเฉพาะของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย คืออาการปวดข้อ โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่จังหวัดบึงกาฬช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 146 ราย มีอาการไข้สูง ปวดข้อ ปวดศีรษะ มีผื่นแดง และปวดกล้ามเนื้อบริเวณกระบอกตา
