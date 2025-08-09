ฟิลิปปินส์เกาะติดเรือหน่วยยามฝั่งจีน 3 ลำ หลังพบในน่านน้ำตอนเหนือใกล้ไต้หวัน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ว่า เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางทะเลของฟิลิปปินส์ ตรวจพบเรือของหน่วยยามฝั่งจีน 3 ลำ ในน่านน้ำนอกชายฝั่งหมู่เกาะห่างไกล ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ใกล้กับไต้หวัน
ทั้งนี้ เป็นการพบเห็นเรือของจีนทั้ง 3 ลำเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ใกล้กับจังหวัดบาตาเนส ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ โดยหน่วยยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์ ส่งเครื่องบินเพื่อเฝ้าติดตาม “การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ” ของเรือจีนทั้งหมดในบริเวณดังกล่าว
รายงานระบุว่า เรือ 4304 ของหน่วยยามฝั่งจีน ลอยลำอยู่ห่างจากเมืองซับตัง ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของหมู่เกาะบาตาเนส ออกไปประมาณ 140 กิโลเมตร ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าใกล้ตำแหน่งของเรืออีก 2 ลำได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย
