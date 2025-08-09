ผู้นำจีนยึดมั่นจุดยืนประเด็นวิกฤตยูเครน หนุนเจรจาสันติภาพ

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (9 ส.ค.) ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ว่า จีนจะยังคงยึดมั่นจุดยืนในประเด็นวิกฤตยูเครน และเดินหน้าส่งเสริมการเจรจาสันติภาพ ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
ทั้งนี้ ผู้นำจีน ระบุว่า ปัญหาที่ซับซ้อนไม่อาจหาทางออกได้โดยง่าย และอธิบายเพิ่มเติมถึงหลักการและจุดยืนของจีน ว่ายินดีที่ได้เห็นรัสเซียและสหรัฐฯ รักษาการติดต่อสื่อสาร ปรับปรุงความสัมพันธ์ และส่งเสริมการแก้ไขวิกฤตยูเครนด้วยวิธีการทางการเมือง
ทั้งนี้ ผู้นำจีน ระบุว่า ปัญหาที่ซับซ้อนไม่อาจหาทางออกได้โดยง่าย และอธิบายเพิ่มเติมถึงหลักการและจุดยืนของจีน ว่ายินดีที่ได้เห็นรัสเซียและสหรัฐฯ รักษาการติดต่อสื่อสาร ปรับปรุงความสัมพันธ์ และส่งเสริมการแก้ไขวิกฤตยูเครนด้วยวิธีการทางการเมือง