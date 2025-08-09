ทนายเกิดผล เล็งจัดการเพจอวตาลใส่ร้าย "หลวงพ่ออลงกต" เผยรู้ว่าเป็นใคร

ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวันนี้ (9 ส.ค.) ระบุว่า 2-3 วันที่ผ่านมา ทำหน้าที่ในฐานะเป็นทนายความของหลวงพ่ออลงกต และของวัดพระบาทน้ำพุ เต็มที่ ตามข้อมูลและพยานหลักฐาน แต่อีกในฐานะ คือฐานะที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อ มีเรื่องที่อยากบอกถึงลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อ เข้าใจว่าหลายท่านคงติดตามข่าว แต่อยากให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลใจ ในรูปของคดีได้มีการเตรียมความพร้อม อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติม ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่า ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่มีความแน่นอน มียศก็เสื่อมยศ มีลาภก็เสื่อมลาภ มีนินทาก็ย่อมมีสรรเสริญ เป็นเรื่องธรรมดา มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่มีอะไรเกินไปกว่าความเป็นจริง อย่าไปหวั่นไหว ในความมั่นคงของความศรัทธา แต่อย่าศรัทธาจนเกิดอคติ เพราะรักโลภโกรธหลง จะเกิดเหตุ เบอร์ที่พิจารณาถึงปัจจัยและเหตุผล ต้องตั้งสติ พิจารณาตามเหตุตามผล รับฟังทุกอย่าง แล้วนำมาพิจารณาด้วยสติปัญญาและเหตุผล ว่าสิ่งที่เราได้ยินมา กับตาที่เราเห็น ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมาของหลวงพ่อ ท่านเป็นเช่นไร สิ่งที่คนอื่นพูด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องที่ไม่ดี จะเป็นการให้ร้ายหรือโจมตี ต้องพิจารณาด้วยสติปัญญา ตามที่หลวงพ่อเคยสอนอยู่เสมอ
ส่วนเรื่องที่มีคนพยายามให้ร้ายป้ายสีหลวงพ่อ ด้วยการสร้างเพจและสร้างอวตารขึ้นมาโจมตีนั้น ลูกศิษย์ทุกท่านไม่ต้องกังวลใจ พอจะรู้แล้วว่าเป็นใครและมีข้อมูลเพียงพอ มันมีเรื่องราวมากมายที่หลวงพ่อและผมกำลังเตรียมข้อมูลมอบให้กับทางราชการ จึงไม่มีเวลาที่จะดำเนินการในเรื่องอื่น เมื่อทุกอย่างคลี่คลายลง สำหรับเพจปลอมเพจอวตาร ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกล่าวหาและใส่ร้ายหลวงพ่อ ผมรู้แล้วว่าเป็นใครและคงจะต้องมีการดำเนินการไปตามกฎหมาย
