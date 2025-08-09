ตร.จ่อดำเนินคดี "เป๊ก ผลิตโชค" ฐานขัดคำสั่ง หากยังปฏิเสธตรวจสารเสพติด

พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยความคืบหน้ากรณี นายผลิตโชค อายนบุตร หรือ เป๊ก อายุ 40 ปี ศิลปินนักร้องชื่อดัง ถูกนายชุติเทพ อายุ 21 ปี อาชีพไรเดอร์ ใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่คางได้รับบาดเจ็บ ภายในปั๊มน้ำมันยย่านรามคำแหง เมื่อกลางดึกวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุ เป๊ก ผลิตโชค เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชน ก่อนอัดคลิปขอโทษและขอโอกาสแก้ตัว เผยแพร่ผ่านเพจ “White Music” กระทั่งมีกระแสข่าวว่าศิลปินดังปฏิเสธการตรวจสารเสพติด โดยโรงพยาบาลแจ้งว่าเจ้าตัวไม่ยินยอมตรวจ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข เมาแล้วขับ แต่เป็นเพียง เมาแล้วเดิน ทำให้ไม่สามารถบังคับตรวจได้
พ.ต.อ.นเรนทร์ ชี้แจงว่า ตำรวจหัวหมากเป็นเจ้าพนักงาน ปปส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงมีอำนาจขอตรวจหาสารเสพติดทางเส้นผมของเป๊ก และได้ประสานนัดหมายให้เจ้าตัวพร้อมญาติ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อเก็บตัวอย่างเส้นผม แต่หากยังปฏิเสธ เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
พ.ต.อ.นเรนทร์ ชี้แจงว่า ตำรวจหัวหมากเป็นเจ้าพนักงาน ปปส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงมีอำนาจขอตรวจหาสารเสพติดทางเส้นผมของเป๊ก และได้ประสานนัดหมายให้เจ้าตัวพร้อมญาติ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อเก็บตัวอย่างเส้นผม แต่หากยังปฏิเสธ เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน