ฝากขังผัดแรก! มือเผานักท่องเที่ยวมาเลย์หน้าห้างดัง ผู้ต้องหาอ้างเครียดตกงาน

พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี สั่งการให้พนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี ควบคุมตัว นายวรากร อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่า ส่งฝากขังผัดแรก ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าจะหลบหนี หลังผู้ต้องหาก่อเหตุนำทินเนอร์ราดตัวนักท่องเที่ยวสามีภรรยาชาวมาเลเซีย ก่อนจะจุดไฟเผา บริเวณหน้าห้างดังย่านราชดำริ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ก่อนที่พลเมืองดีช่วยกันควบคุมตัวส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลุมพินี ดำเนินคดี
ทั้งนี้ ผู้ต้องหา สารภาพว่า เป็นคนจุดไฟเผาผู้บาดเจ็บจริง และได้มีการเตรียมทินเนอร์และไฟแช็กไว้ก่อนอยู่แล้ว ส่วนสาเหตุที่ทำไป อ้างว่ามีอาการเครียดเนื่องจากตกงาน ไม่มีงานทำ ส่วนผู้บาดเจ็บไม่รู้จักกันมาก่อน และไม่ทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
