รอง ผบก.ป.เผยสอบพยานปม "หมอบี" แล้วหลายปาก ชี้เป็นประโยชน์อย่างมาก

พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณี นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ แอบอ้างชื่อวัดเปิดบัญชีรับบริจาคเงิน ว่า พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานบุคคลต่างๆ ไปแล้วหลายปาก และเมื่อวานนี้ (9 ส.ค.) มีเจ้าหน้าที่จิตอาสาของวัด เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของหมอบี
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องราวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จิตอาสาให้มา ยังต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก่อน เนื่องจากเป็นเพียงคำกล่าวอ้าง ยังต้องตรวจสอบและยืนยันหลักฐานให้ชัดเจน ก่อนจะนำไปพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องราวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จิตอาสาให้มา ยังต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก่อน เนื่องจากเป็นเพียงคำกล่าวอ้าง ยังต้องตรวจสอบและยืนยันหลักฐานให้ชัดเจน ก่อนจะนำไปพิจารณาต่อไป