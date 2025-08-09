"ตู่ พงศนารถ" ดาวร้ายชื่อดัง เสียชีวิตลงแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง

นายสำรวย รักชาติ ผู้กำกับละครดัง เปิดเผยว่า นายพงศนารถ วินศิริ หรือ ตู่ พงศนารถ ดาราดาวร้ายชื่อดัง เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว เมื่อคืนนี้ (8 ส.ค.) ด้วยโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลเพชรเวช
ขณะที่ กิ๊ก วรธนพจน์ เพื่อนนักแสดง โพสต์อาลัยว่า ต่อสู้มายาวนานหลายครั้งกับความเจ็บปวดนี้ วันนี้พี่ไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วนะพี่ตู่ ความทรงจำดีๆ ก็อยู่ในใจตลอดไป ขอแสดงความเสียใจและอาลัยด้วยนะครับ
