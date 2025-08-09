xs
"ตู่ พงศนารถ" ดาวร้ายชื่อดัง เสียชีวิตลงแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสำรวย รักชาติ ผู้กำกับละครดัง เปิดเผยว่า นายพงศนารถ วินศิริ หรือ ตู่ พงศนารถ ดาราดาวร้ายชื่อดัง เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว เมื่อคืนนี้ (8 ส.ค.) ด้วยโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลเพชรเวช

ขณะที่ กิ๊ก วรธนพจน์ เพื่อนนักแสดง โพสต์อาลัยว่า ต่อสู้มายาวนานหลายครั้งกับความเจ็บปวดนี้ วันนี้พี่ไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วนะพี่ตู่ ความทรงจำดีๆ ก็อยู่ในใจตลอดไป ขอแสดงความเสียใจและอาลัยด้วยนะครับ