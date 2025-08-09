เผย 3 รายชื่อนายทหารบาดเจ็บ จากเหตุเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวน

จากกรณีกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความระบุว่า กำลังพล ร้อย.ร.111 ลาดตระเวนพื้นที่ เหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บ 3 นาย นั้น
ศูนย์ปฏิบัติการทัพภาคที่ 2 แจ้งสรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เวลา 12.00 น. วันนี้ (9 ส.ค.) ว่า เวลา 10.00 น. ร้อย.ร.111 ได้นำกำลังพลลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อพื้นที่บ้านโดนเอาว์-กฤษณา โดยมี จ.ส.อ.ธานี พาหา เป็นหัวหน้าชุด และกำลังพล 2 นาย ซึ่งระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เหยียบกับระเบิด เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 นายดังนี้
1.จ.ส.อ.ธานี พาหา ข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด
2.พลฯ ภาคภูมิ ไชยสุระ บาดเจ็บที่แขน และด้านหลัง
3.พลฯ ธนันชัย ไกรวงค์ โดนแรงอัด และเจ็บแก้วหู
ปัจจุบันได้นำกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการทัพภาคที่ 2 แจ้งสรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เวลา 12.00 น. วันนี้ (9 ส.ค.) ว่า เวลา 10.00 น. ร้อย.ร.111 ได้นำกำลังพลลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อพื้นที่บ้านโดนเอาว์-กฤษณา โดยมี จ.ส.อ.ธานี พาหา เป็นหัวหน้าชุด และกำลังพล 2 นาย ซึ่งระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เหยียบกับระเบิด เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 นายดังนี้
1.จ.ส.อ.ธานี พาหา ข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด
2.พลฯ ภาคภูมิ ไชยสุระ บาดเจ็บที่แขน และด้านหลัง
3.พลฯ ธนันชัย ไกรวงค์ โดนแรงอัด และเจ็บแก้วหู
ปัจจุบันได้นำกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว