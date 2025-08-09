ระทึก! รถไฟสุไหงโก-ลก-กรุงเทพอภิวัฒน์ ตกรางที่กุยบุรี มีเจ็บ 3 ราย

ร.ต.ท.เกรียงไกร รัตนาวสี พนักงานสอบสวน สภ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับแจ้งวันนี้ (9 ส.ค.) ว่า เกิดอุบัติเหตุรถไฟตกราง ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมด้วยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิ
จากที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกุยบุรี ประมาณ 100 เมตร พบขบวนรถไฟ สายสุไหงโก-ลก-กรุงเทพอภิวัฒน์ จอดอยู่ โดยตู้นอนปรับอากาศ 3 ตู้ท้ายขบวน 46 ตกจากราง และหลุดจากขบวนที่ 38 ได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบนำคนเจ็บส่งไปโรงพยาบาลกุยบุรี ส่วนตัวขบวนที่ 38 ไม่ได้รับความเสียหาย และเดินทางต่อไปยังสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ทันที
ทั้งนี้ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคัรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอร่าม ญาณแก้ว นายอำเภอกุยบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ ก่อนไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่ รพ.กุยบุรี พบว่า มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 10 ราย นอนพักดูอาการ 1 ราย สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับโบกี้ที่ตกราง จำนวน 95 คน การรถไฟได้จัดรถบัสจำนวน 3 คัน นำส่งตามรายทางที่เป็นจุดหมาย
ขณะที่ จ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลการรถไฟ กำลังนำเครื่องจักรกลหนักจากสถานีบางซื่อ เดินทางมากู้ซากโบกี้นำกลับกรุงเทพฯ สำหรับสาเหตุการตกรางนั้น ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
