กปภ. คว้า 3 รางวัลใหญ่ Thailand Kaizen Award 2025

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม คว้ารางวัลใหญ่ 3 รางวัลจากเวที Thailand Kaizen Award 2025 ได้แก่รางวัลระดับ Golden Award จำนวน 2 รางวัล และรางวัลระดับ Certificate อีก 1 รางวัล จากการพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. สนับสนุนให้พนักงานคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและยกระดับคุณภาพงานอย่างยั่งยืน ล่าสุดจากเวที Thailand Kaizen Award 2025 กปภ. ได้รับรางวัลประเภท Service Kaizen ระดับ Golden Award ซึ่งรางวัลแรกเป็นผลงานการลดเวลากระบวนการรับ–เบิกวัสดุสิ้นเปลือง โดยปรับเปลี่ยนจากการบันทึกเอกสารแบบเดิมมาใช้ Smart phone ในการบันทึกและเบิกจ่ายมิเตอร์น้ำ รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ โดยช่วยลดระยะเวลาการทำงานได้มากขึ้น สำหรับรางวัล Golden Award อีกหนึ่งรางวัลเป็นผลงานการลดเวลาตรวจสอบและรายงานผลการผลิตน้ำประปาผ่าน Smart phone ด้วยการปรับระบบรายงานให้สามารถส่งข้อมูลทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีแบบ Real time เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการตัดสินใจ และรางวัลประเภท Suggestion Kaizen ระดับ Certificate เป็นผลงานการลดเวลาการขอข้อมูลเส้นท่อประปา ด้วยการพัฒนาแดชบอร์ดสรุปความยาวเส้นท่อในรูปแบบกราฟิก ช่วยให้เข้าใจง่าย ลดการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรด้วยความสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็นก้าวสำคัญนำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อเนื่องไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ กปภ. ได้ทางเว็บไซต์ http://pwa.co.th Facebook Fanpage : การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. สนับสนุนให้พนักงานคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและยกระดับคุณภาพงานอย่างยั่งยืน ล่าสุดจากเวที Thailand Kaizen Award 2025 กปภ. ได้รับรางวัลประเภท Service Kaizen ระดับ Golden Award ซึ่งรางวัลแรกเป็นผลงานการลดเวลากระบวนการรับ–เบิกวัสดุสิ้นเปลือง โดยปรับเปลี่ยนจากการบันทึกเอกสารแบบเดิมมาใช้ Smart phone ในการบันทึกและเบิกจ่ายมิเตอร์น้ำ รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ โดยช่วยลดระยะเวลาการทำงานได้มากขึ้น สำหรับรางวัล Golden Award อีกหนึ่งรางวัลเป็นผลงานการลดเวลาตรวจสอบและรายงานผลการผลิตน้ำประปาผ่าน Smart phone ด้วยการปรับระบบรายงานให้สามารถส่งข้อมูลทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีแบบ Real time เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการตัดสินใจ และรางวัลประเภท Suggestion Kaizen ระดับ Certificate เป็นผลงานการลดเวลาการขอข้อมูลเส้นท่อประปา ด้วยการพัฒนาแดชบอร์ดสรุปความยาวเส้นท่อในรูปแบบกราฟิก ช่วยให้เข้าใจง่าย ลดการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรด้วยความสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็นก้าวสำคัญนำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อเนื่องไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ กปภ. ได้ทางเว็บไซต์ http://pwa.co.th Facebook Fanpage : การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่