ด่วน! กำลังพล ร้อย.ร.111 เหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวน เจ็บ 3 นาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ส.ค.) กำลังพล กองร้อยทหารราบที่ 111 (ร้อย.ร.111) ลงพื้นที่ลาดตระเวน แล้วเหยียบกับระเบิด ทำให้ได้รับบาดเจ็บ 3 นาย