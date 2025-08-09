เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจีน หลังฝนตกหนัก มีตายแล้วน้อย 10 สูญหายอีก 33 ราย

เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเขตหยูจง ของมณฑลกานซู่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน หลังฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 คน และมีผู้สูญหายอีก 33 ราย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน สั่งการให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหายเป็นการด่วน เพื่อลดความสูญเสีย และให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยราว 4,000 คน ที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ออกไปยังที่ปลอดภัยด้วย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน สั่งการให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหายเป็นการด่วน เพื่อลดความสูญเสีย และให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยราว 4,000 คน ที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ออกไปยังที่ปลอดภัยด้วย