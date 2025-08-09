xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! อายุมากขึ้นแล้วผิวเหลือง มักเกี่ยวกับตับทำงานลดลง-เม็ดเลือดแดงสลายผิดปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง อาการผิวเหลืองเมื่ออายุมากขึ้น มักเกี่ยวข้องกับการทำงานของตับที่ลดลง และการสลายเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกตินั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลจริง

กรมอนามัย ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า อาการผิวเหลืองที่พบเมื่ออายุมากขึ้น มักจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของตับที่ลดลง และการสลายเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับบิลิรูบินในเลือดสูงขึ้น ทำให้ผิวหนังและตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง นอกจากนี้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดผิวเหลือง ยังเป็นผลมาจากนิ่วในถุงน้ำดี การอุดตันของท่อน้ำดี