ททท.คาดหยุดยาวช่วงวันแม่แห่งชาติ มีรายได้สะพัดทั่วประเทศกว่า 1.3 หมื่น ล.

นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2568 เป็นวันหยุดพิเศษ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันรวม 4 วัน (9-12 สิงหาคม 2568) เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์สถานการณ์ คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ วันหยุดยาวช่วงวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2568 จะสร้างรายได้สะพัดทั่วประเทศ 13,750 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวเมืองไทยตลอด 3 วัน ไม่ต่ำกว่า 3.16 ล้านคน กระจายการเดินทางแต่ละภูมิภาค ในจังหวัดยอดนิยมทั้งเมืองหลัก
