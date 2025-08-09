Agoda จัดอันดับเมืองน่าเที่ยวซ้ำในเอเชียปี 68 "กรุงเทพฯ" ยังครองแชมป์เมืองยอดนิยม

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เว็บไซต์อโกด้า (Agoda) แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก จัดอันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในเอเชีย โดย กรุงเทพมหานคร ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ครองตำแหน่ง เมืองยอดนิยม ประจำปี 2568
นอกจากนี้ เมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยอีก 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ยังติดอันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวเลือกกลับมาเยือนซ้ำเช่นกัน สะท้อนถึงความหลากหลายและเสน่ห์ของเมืองไทยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทาง
รองโฆษกรัฐบาล ยังระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ ความคึกคักของเมือง อาหารรสชาติเฉพาะตัว แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับโลก เช่น พระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณราชวราราม รวมถึงความสะดวกในการเดินทางและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทย
