ม.ทักษิณ MOU สอศ. ร่วมมือทางวิชาการ - พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมฯ ภาคใต้

วันนี้ (9 ส.ค.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนากำลังคน กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นสักขีพยานในพิธี ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในภาคใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มของครูและบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกได้ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่ส่วนกลาง ลดภาระค่าใช้จ่าย และยังสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือดังกล่าว ยังเน้นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในภูมิภาคผ่านการบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เช่น การใช้ห้องปฏิบัติการร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกัน และการส่งเสริมนักเรียนจากสายอาชีวศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยตรง เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้
