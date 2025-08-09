อาเซอร์ไบจาน-อาร์เมเนีย ตกลงยุติความขัดแย้ง เปิดทางการค้า–การทูต

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้ (9 ส.ค.) ว่า ประธานาธิบดีอิลฮาม อาลีเยฟ ผู้นำอาเซอร์ไบจาน และนายกรัฐมนตรีนิโคล ปาชินเนียน ผู้นำอาร์เมเนีย ลงนามในแถลงการณ์ร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ตกลงยุติความขัดแย้งยาวนาน เปิดทางการค้า–การทูต และเตรียมเสนอชื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ ชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วย
ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่า ทั้งสองประเทศซึ่งเป็นอดีตสหภาพโซเวียต ตกลงยุติการสู้รบทั้งหมดอย่างถาวร เปิดเส้นทางการค้า การเดินทาง และความสัมพันธ์ทางการทูต รวมถึงเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า นับจากนี้ อาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนีย จะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม
ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่า ทั้งสองประเทศซึ่งเป็นอดีตสหภาพโซเวียต ตกลงยุติการสู้รบทั้งหมดอย่างถาวร เปิดเส้นทางการค้า การเดินทาง และความสัมพันธ์ทางการทูต รวมถึงเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า นับจากนี้ อาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนีย จะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม