บอร์ดแรงงานต่างด้าวไฟเขียว MOU จ้างคนศรีลังกาในไทย นำร่อง 1 หมื่นคน

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 6/2568 โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลขานุการ รมว.แรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และ ร.อ.สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สภาความมั่นคงแห่งชาติ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยการประชุมมีขึ้นในช่วงที่หลายภาคส่วนกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากสถานการณ์ที่แรงงานจากประเทศกัมพูชาไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ตามระบบ MOU ขณะเดียวกัน แรงงานเดิมบางส่วนทยอยเดินทางกลับประเทศต้นทาง ส่งผลให้สถานประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีปัญหาในการรักษากำลังแรงงานให้เพียงพอ
นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเพื่อเตรียมการเปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยแต่ยังไม่มีสถานะการทำงานที่ถูกต้อง โดยจะกำหนดเงื่อนไขการอยู่และการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นระเบียบภายใต้กรอบกฎหมาย ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานเริ่มดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศศรีลังกาในระยะนำร่อง เพื่อเปิดทางในการนำเข้าแรงงานจากประเทศดังกล่าว โดยมีแผนนำเข้าจำนวน 10,000 คน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่สถานประกอบการในการบริหารจัดการกำลังคน
ขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างเปิดให้สถานประกอบการทั่วประเทศเสนอความต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแนวทางรองรับอย่างเป็นระบบ เบื้องต้นประเมินว่า หากสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น จะสามารถรองรับแรงงานกลุ่มใหม่ได้ประมาณ 42,000 คน ภายในระยะเวลา 1-2 เดือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม บริการ และเกษตรกรรมได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง และขยายทางเลือกการเข้าถึงแรงงานต่างด้าวจากประเทศอื่นให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจไทย
หลังจากนี้ กรมการจัดหางานจะเร่งนำเสนอวาระที่ประชุม คบต. เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และหากได้รับความเห็นชอบ จะดำเนินการยกร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงออกประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แรงงานที่เข้าเงื่อนไขสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานขอให้สถานประกอบการทุกภาคส่วนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694