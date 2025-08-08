xs
xsm
sm
md
lg

ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -6.08 จุด มูลค่าซื้อขาย 51,222.88 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 6.08 จุด หรือ -0.48% ที่ระดับ 1,259.07 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 51,222.88 ล้านบาท