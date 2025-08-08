เด้ง! นอภ.ธัญบุรี เซ่นปมค้นผับย่านรังสิตเจอนักเที่ยวฉี่ม่วงนับร้อย

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ออกคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 372 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงให้ ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ช่วยราชการที่ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็นการประจำ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ก่อนหน้านี้ ฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นผับย่านรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า 20 ปี และตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง 179 คน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ทราบว่าจะมีการย้าย ตำรวจ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 5 นาย ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
ส่วนรายละเอียดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงอีกครั้ง โดยตามระเบียบของตำรวจหากมีการจับกุมในพื้นที่ 5 เสือสถานีตำรวจจะต้องรับผิดชอบ ย้ายมาประจำที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 00.45 น. อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้ นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ และนายอิสรา เจริญชาศรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เปิดปฏิบัติการ "ZERO DRUG" นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมจำนวน 80 คน บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอธัญบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เข้าตรวจสอบ ร้าน Skin Pub (สกิน ผับ) ซึ่งตั้งอยู่ในซอยรังสิต-นครนายก 21 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่า สถานบริการแห่งนี้ปล่อยปละละเลยให้มีการใช้ยาเสพติดภายในร้าน
เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าถึงร้าน พบนักเที่ยวกว่า 380 คน กำลังดื่มกินและเต้นรำอย่างสนุกสนาน เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมสถานที่ สั่งให้ปิดเพลงและเปิดไฟแสงสว่าง เกิดความโกลาหล นักเที่ยวหลายคนพยายามโยนยาเสพติดทิ้งและหลบหนีออกจากร้าน แต่เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมประตูไว้ทุกด้าน จึงไม่มีใครสามารถหลบหนีไปได้
จากการเข้าตรวจค้นพบว่าสถานบริการแห่งนี้เป็นผับเถื่อน ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พบผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ จำนวน 7 คน อายุน้อยสุดเพียง 17 ปี ผู้จัดการร้านมีประวัติต้องคดีครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย ภายในร้านพบยาเสพติดตกอยู่เกลื่อนพื้น ทั้งยาคีตามีนและยาบ้า จึงได้ทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวทั้งหมด พบว่ามีผู้มีผลปัสสาวะเป็นสีม่วงทั้งชายและหญิงรวมกว่า 173 คน ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งตัวไปดำเนินคดี/บำบัดรักษาตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป
พนักงานฝ่ายปกครองจึงได้จับกุมผู้จัดการร้าน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาใน 4 ฐานความผิด ได้แก่ 1.ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด 3. จำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 4.ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม นอกจากนี้การปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในร้านเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. จึงเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่ง สั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา 5 ปี