ราคาทองปรับแล้ว 9 ครั้ง [+300] รูปพรรณขายออก 52,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 16.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 9 ครั้ง โดยปรับขึ้นสุทธิ 300 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,850 บาท ขายออกบาทละ 51,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,816.32 บาท ขายออกบาทละ 52,750 บาท