ตร.ไซเบอร์ส่งสำนวนคลิปเสียง"ฮุน เซน"สั่งไล่ล่าผู้เห็นต่าง ให้ อสส.

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำสำนวน "คลิป เสียงฮุน เซน สั่งไล่ล่าคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกัมพูชา ในประเทศไทย" จำนวน 50 แผ่น มอบให้อัยการสูงสุด โดยมีนางสาวฐิติวดี สินธวณรงค์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้รับแทน
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ระบุว่า ในเรื่องนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้นำหลักฐานมามอบให้กับทางตำรวจไซเบอร์ ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ผู้ที่ถูกทำร้ายตรงกับชื่อในคลิปเสียง นั่นคือ "พรพรรณนา" ซึ่งเป็นชาวกัมพูชา มีคนร้าย 3 คน ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ ซึ่งจากข้อมูลตอนนี้พรพรรณนาได้ลี้ภัยไปที่สหรัฐอเมริกาแล้ว
คลิปเสียงนี้มีการเผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นคลิปเสียงซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นฮุนเซน มีการสั่งการให้เอาตัวผู้เห็นต่างทางการเมืองในประเทศกัมพูชาที่มาอยู่ในประเทศไทย เอาตัวกลับไปยังกัมพูชาด้วยวิธีใดก็ได้ ในเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้มอบหมายให้ สอท.1 ดำเนินการ ซึ่งก็ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นก่อนรวบรวมสำนวนมามอบให้อัยการตรวจสอบในวันนี้
ในเรื่องนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้กล่าวหา ฮุนเซน กับ เคลียงฮวด ตามความผิด ป.วิอาญามาตรา 16 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องการยิง นายลิม กิมยา นักการเมืองกัมพูชา ในย่านบางลำภูเสียชีวิตก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการสั่งให้นายเคลียงฮวด ดำเนินการในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับทางอัยการสูงสุดว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งตอนนี้นายเคลียงฮวด ไม่อยู่ในประเทศไทยแล้ว
คลิปนี้เป็นคลิปที่ 2 ที่มีการร้องเรียน ฮุนเซน คลิปแรกเป็นการสนทนากับนายกฯ อุ๊งอิ๊ง เรื่องนั้นมีการวางกำหนดรูปคดีและมีการกำหนดพยานในการสอบสวน มีการดำเนินการเรียกสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้วบางส่วน และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนเรื่องอื่นๆ ยังไม่มีร้องเรียนเข้ามา
ทางด้าน นางสาวฐิติวดี ระบุว่า หลังจากรับสำนวนแล้วจะส่งต่อให้สำนักงานการสอบสวนไปเพื่อพิจารณาว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรหรือไม่ เมื่อมีความเห็นอย่างไรจะนำเสนอต่อท่านอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ยังไม่สามารถระบุได้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไร เพราะ 2 คลิปเสียงมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน