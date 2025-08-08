ขบ.เปิดบริการชำระภาษีรถประจำปี ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 84 ปี "ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย สู่อนาคตที่ยั่งยืน" และร่วมเปิดตัวบริการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษีรถประจำปีให้ได้รับการบริการที่สะดวก สบาย ลดเวลาการเดินทาง เพิ่มช่องทางในการชำระภาษีรถผ่านระบบออนไลน์ สามารถชำระภาษีรถได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งพร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ในนามของกระทรวงคมนาคม ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณผู้บริหารรวมไปถึงบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกทุกท่าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจสำคัญและมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพัฒนาภารกิจที่ต่อเนื่องชัดเจน ตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงานจนถึงปัจจุบันในปีที่ 84 เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม มีความมุ่งมั่นในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่เป้าหมายการปฏิบัติภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ยกระดับพัฒนาในด้านต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อกำกับ ดูแล พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน และการให้บริการประชาชน รวมถึงขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงคมนาคม อันนำมาซึ่งร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้เป็นผลสำเร็จ ลดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการที่กรมการขนส่งทางบก สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมทั้งนี้ การร่วมมือกันของทั้ง 2 หน่วยงานในการพัฒนาบริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาปรับประยุกต์ใช้กับการกำกับ ดูแล พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน และการให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 84 ปี กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ผ่านการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมายเพื่อทำให้การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาช่องทางการทำธุรกรรมการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ
โดยตั้งแต่เปิดใช้ระบบดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้ใช้บริการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศแล้ว จำนวน 51,257 ฉบับ ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันต่อยอดพัฒนาการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้สำเร็จ โดยจากที่แอปฯ "เป๋าตัง" ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านราย ทำให้เชื่อได้ว่าระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มจำนวนรายได้จากการจัดเก็บภาษีรถประจำปีได้อย่างมีนัยสำคัญ เพราะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถ ให้สามารถทำธุรกรรมทุกขั้นตอนได้ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ตั้งแต่การยื่นชำระภาษี ชำระเงิน และรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีที่บ้านผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย ซึ่งระหว่างที่รอรับการจัดส่งเครื่องหมายฯ ยังสามารถแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ภายในระยะเวลา 15 วันอีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น กรมการขนส่งทางบกและธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกันต่อยอดไปอีกขั้นโดยการพัฒนาระบบการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านแอปฯเป๋าตัง ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเปิดให้ประชาชนใช้งานได้ภายในปี 2569 นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการวางระบบสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบียนรถ (e-Service) โดยเป็นการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดระยะเวลาการจดทะเบียน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดการใช้ป้ายแดงระหว่างรอการจดทะเบียนรถ โดยในปี 2569 จะนำร่องใช้กับการจดทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ก่อนขยายไปยังรถประเภทอื่นๆ ต่อไป
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ความร่วมมือพัฒนาบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านบริการ KlubRoad บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในครั้งนี้ ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และธนาคารกรุงไทย ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มายกระดับบริการขนส่งดิจิทัล ต่อยอดจากบริการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศแบบออนไลน์ผ่าน KlubRoad ที่มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 40% ภายในไม่ถึงปี สะท้อนถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อบริการดิจิทัลของรัฐ โดยมีการวางระบบซึ่งจะรองรับการขยายไปสู่บริการต่ออายุใบขับขี่แบบออนไลน์ เชื่อมต่อระบบตรวจสุขภาพดิจิทัลในระบบนิเวศด้านสุขภาพ รวมถึงต่อยอดสู่บริการที่เกี่ยวข้องเช่น พ.ร.บ. ประกันภัย และการตรวจสอบคะแนนความประพฤติในการขับขี่แบบครบวงจรในแอปฯ เป๋าตัง และเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศการขนส่งมวลชนผ่านระบบตั๋วร่วม M-Flow, M-Pass และการชำระค่าบริการด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการขนส่งที่สะดวกและทั่วถึง
ธนาคารให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาบริการด้านการขนส่ง ที่เป็นหนึ่งใน 5 Ecosystems หลัก ที่กรุงไทยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน โดยนำโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเงินพัฒนา Smart Mobility อย่างเป็นรูปธรรม สร้างระบบนิเวศดิจิทัลด้านยานยนต์ อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการยกระดับการให้บริการของรัฐ และสอดรับกับเป้าหมายของธนาคารกรุงไทยในการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนตามวิสัยทัศน์ "กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน"