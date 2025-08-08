มท.1 นำจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 ณ สวนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรม รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างมาโดยตลอด และด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาคุณเป็นที่ประจักษ์ยังคงประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชน ซึ่งแนวพระราชดำริต่างๆ ล้วนส่งผลให้ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นถึงทุกวันนี้
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมงคลดังกล่าว เพื่อให้บริการประชาชน ณ สวนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความรู้ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กรมการปกครอง ให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ กรมการพัฒนาชุมชน ให้บริการฝึกอาชีพขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สาธิตการคัดแยกขยะและให้ความรู้ในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน กรมที่ดิน จัดกิจกรรมคลินิกที่ดินปันสุขเพื่อสังคม บริการประชาชนผู้มาติดต่อด้วยตู้ Kiosk และให้บริการบริการสำนักงานที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การแจ้งเตือนภัย และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดนิทรรศการกระบวนการวางผังเมือง
การไฟฟ้านครหลวง ให้ความรู้ระบบไฟฟ้าปลอดภัยด้วยสายดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความคำปรึกษาด้านไฟฟ้าและอื่นๆ การประปานครหลวง สาธิตการเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน การล้างถังพักน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค บริการน้ำประปาสะอาดดื่มได้ องค์การจัดการน้ำเสีย จัดนิทรรศการคลองสวยน้ำใส การให้ความรู้บำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น องค์การตลาด จัดกิจกรรมเจรจาทางการค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยแพทย์ให้บริการด้านสุขภาพ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความรู้วินัยจราจร ปัญหายาเสพติดตามนโยบาย "No Drugs No Dealers สู่ Zero Drugs Thailand" บุหรี่ไฟฟ้า และอาชญากรรมไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริการ Fix Center เปลี่ยนน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก และบริการตัดผมชายและหญิง รวมถึงกิจกรรมมหาดไทยปันสุข ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่ายของที่ระลึกจากจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงทั้งฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี โดยมีวงดนตรี "อส.ดนตรี" บรรเลงบทเพลงสร้างสุนทรี พร้อมทั้งบริการอาหารพระราชทานให้บริการประชาชนผู้ร่วมงานตลอดทั้งวัน