"รังสิมันต์"โต้เฟกนิวส์ 70 สส.จ่อโบกมือลา ปชน.

นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ามี สส.พรรคประชาชน 70 คน จะไม่ไปต่อกับพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า เรื่องนี้เป็นจินตนาการของผู้ที่อาจจะพยายามปลุกปั่น ตนคิดว่าในพรรคไม่ได้มีการพูดคุยหรือมีแนวทางที่ออกมาลักษณะแบบที่ปรากฏในข่าว ยิ่งตนดูรายชื่อแล้วไม่น่าเป็นไปได้ ดังนั้นต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่าคงเป็นความพยายามปลุกปั่นเพื่อให้เกิดข้อที่จะทำให้ไม่ไว้วางใจกันในพรรค เป็นเรื่องหวังผลทางการเมืองมากกว่าเป็นเรื่องข้อเท็จจริง
เมื่อถามว่ามองว่าข่าวที่ออกมานั้นมาจากทางไหน นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนไม่อยากเดา เพราะไม่สนใจ เนื่องจากเป็นเฟกนิวส์ ไม่มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมานั่งคิดวิเคราะห์อะไรมากมาย อีกทั้งตนมองว่าเป็นการปลุกปั่น ยุแยงให้เกิดความแตกแยกกัน คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเฟกนิวส์
นายรังสิมันต์ ย้ำว่า เราอย่าเพิ่งให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เพราะไม่มีอะไร เป็นการนั่งเทียนแล้วเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง กลายเป็นว่าข้อมูลนี้รู้ดีกว่าคนในพรรคอีก ตนคิดว่าไม่น่าใช่ ตนในฐานะรองหัวหน้าพรรคยืนยันว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลจริงและไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญ
เมื่อถามว่ามองว่าข่าวที่ออกมามีมูลความจริงบ้างหรือไม่ หรือสร้างข่าวมาเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการเมือง นายรังสิมันต์ กล่าวยอมรับว่า มีความพยายามให้คนสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะความขัดแย้งภายในประเทศ ต้องบอกว่าเวลามีปัญหาเรื่องเหล่านี้ใครได้ประโยชน์คงต้องไปดู เพราะต้องยอมรับว่าคนไทยให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา และเป็นเรื่องที่แก้ไม่จบ ดังนั้นเมื่อมีเรื่องของ สส.พรรคประชาชน อาจดึงความสนใจ ไม่ว่าจะคนในพรรคหรือประชาชนทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าประชาชนรับมือกับเฟกนิวส์มาเยอะ เรามีภูมิต้านทานเฟกนิวส์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม รายชื่อที่ออกมาไม่มีใครถามตน ซึ่งตนค่อนข้างมั่นใจคนในพรรคทุกคนรู้ว่าเป็นเฟกนิวส์