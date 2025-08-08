ทางหลวงชนบทเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่ง เฉลิมพระเกียรติวันแม่

กรมทางหลวงชนบท ร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะทำการเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้แก่ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ สะพานกรุงธน (ซังฮี้) สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 สะพานกรุงเทพ สะพานพระราม 3 สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 และสะพานพระราม 7 โดยจะเปิดไฟประดับ จำนวน 4 วัน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 10 ถึง วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 – 21.00 น. และสำหรับในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา จะทำการเปิดไฟประดับสะพาน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 24.00 น. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมถึงสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงวันสำคัญของชาติ