กกต.กำหนดเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 7 เชียงราย 14 ก.ย.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณา และมีมติกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 ระหว่างวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าไต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลริมโขง ตำบลาบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น