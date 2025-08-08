หอการค้าฯ คาดวันแม่ปีนี้เม็ดเงินสะพัดกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงวันแม่ปี 2568 พบเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท เติบโตเพียง 1.9% ต่ำกว่าปีก่อนหน้า ที่ขยายตัว 2.1% โดยประชาชนยังให้ความสำคัญกับวันแม่ แต่พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนไป เน้นสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และเลือกซื้อสินค้าราคาถูก-มีโปรโมชั่นมากขึ้น ขณะที่หลายคนระมัดระวังค่าใช้จ่ายและงดเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว
นอกจากนี้ พบว่ากว่า 41.9% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มีแผนไปพบแม่ในวันแม่ปีนี้ และส่วนใหญ่เลือกกิจกรรมพาแม่กินข้าวนอกบ้าน หรือทำบุญ ส่วนการใช้จ่ายลดลงเพราะค่าครองชีพสูงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลให้หลายคนระมัดระวังการใช้จ่ายและงดการเดินทางไกล
ส่วนโครงการ "เที่ยวไทยคนละครึ่ง" ยังไม่เป็นที่นิยม โดย 72% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนหรือใช้สิทธิ ขณะที่เพียง 8.5% ลงทะเบียนแล้วและใช้สิทธิบางส่วน โดยผู้ใช้โครงการมองว่าโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับปานกลาง และมีเพียง 19% ที่เห็นว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
ด้านนักวิชาการชี้เศรษฐกิจไทยยังซึมตัว ต้องเร่งมาตรการกระตุ้นอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันแม่