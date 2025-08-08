xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 2 นี้ ฝนตกเล็กน้อยที่บางเขน คลองสามวา มีนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อยเขตบางเขน คลองสามวา มีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ โดยฝนรวมที่เขต คลองสามวา 2.0 มิลลิเมตร