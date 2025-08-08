สบน.เผยพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น 10 ปี ถูกจำหน่ายเกือบเต็มวงเงิน 1.5 หมื่น ล.แล้ว

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในงบประมาณปี 2568 ครั้งที่ 2 วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ย 2.49% ต่อปี ได้มีการจองซื้อผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาท ขณะที่ช่องทางเปิดขายผ่านธนาคารตัวแทนยอดจอง 14,000 ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 15,000 ล้านบาท
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า การเสนอขายครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม โดยมีผู้ลงทุนผ่านช่องทางวอลเล็ต สบม. ตั้งแต่อายุ 15-91 ปี จากทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ (42.37%) และต่างจังหวัด (57.63%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพันธบัตรรัฐบาลยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการออมและการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และสามารถทำรายการได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
