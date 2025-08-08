xs
ราคาทองครั้งที่ 6 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 52,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 08 สิงหาคม 2568 เวลา 13:38 น. (ครั้งที่ 6) ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 51,900.00 บาท รับซื้อ 51,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 52,700.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 50,770.84 บาท