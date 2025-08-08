xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -5.75 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 30,242.80 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (8 ส.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,259.40 จุด ลดลง 5.75 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.45 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 30,242.80 ล้านบาท