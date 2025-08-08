ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่กระบี่ ติดตามนโยบายการศึกษา-เปิดกิจกรรมรักษ์เลลันตา

ดร.ชูสิน วรเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในเขตตรวจราชการที่ 6 โดยนายนันท์ สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ดร.สิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ทุกสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
โดยในช่วงบ่าย ดร.ชูสิน ได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะลันตาน้อย และเป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักษ์เลลันตา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ด้านทะเลและมหาสมุทร รวมถึงผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2568
ดร.ชูสิน วรเดช ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องทะเลและมหาสมุทร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของจังหวัดกระบี่ในฐานะจังหวัดชายฝั่งทะเล รวมถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
