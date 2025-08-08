xs
xsm
sm
md
lg

จีนแถลงปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำเร็จ 6 ด.แรกปี 68 อากาศดีขึ้น 1%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทางการจีน เปิดเผยตัวเลขคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วง 6 เดือนแรกของปี 2025 ว่า คุณภาพอากาศดีขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ และแหล่งน้ำสะอาดเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย และพื้นที่โดยรอบมีสัดส่วนวันที่อากาศดีเพิ่มขึ้นถึง 9.9 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ นายเผย เสี่ยวเฟย โฆษกกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีน แถลงความสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยระบุว่า ช่วงครึ่งแรกของปี 2025 จีนมีพัฒนาการที่น่าพอใจทั้งในด้านคุณภาพน้ำและอากาศ