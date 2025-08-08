ผู้นำอิสราเอลประกาศเตรียมบุกยึดเมืองกาซา ซิตี้ ยกระดับสงครามครั้งสำคัญ

นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ประกาศเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (8 ส.ค.) ว่า เตรียมบุกยึดเมืองกาซา ซิตี้ อีกครั้ง โดยถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญของสงครามยืดเยื้อกับกลุ่มฮามาส ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา 22 เดือนแล้ว
การตัดสินใจครั้งนี้ มีขึ้นหลังการประชุมด่วนของคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเมื่อคืนที่ผ่านมา แม้จะมีแรงกดดันจากนานาชาติให้ยุติความขัดแย้ง และกระแสคัดค้านจากภายในประเทศ ที่กังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซา
